Введенный в Москве домашний режим затронет 2,5 миллиона человек

Домашний режим, который мэр Сергей Собянин ввел в Москве с 25 октября, затронет 2,5 миллиона человек — почти 1,9 миллиона пожилых и около 600 тысяч горожан с хроническими заболеваниями. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

По словам Раковой, всего в Москве проживает около 3 миллионов пенсионеров, из них 135 тысяч переболели коронавирусом за последние полгода, еще миллион — завершили вакцинацию.

Она добавила, что жители, которые соблюдают домашний режим, могут выходить в ближайшие магазины или аптеки, а при необходимости пенсионеры могут оставить заявку на горячей линии, чтобы вызвать социального работника.

19 октября Собянин объявил, что с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года в Москве вводится домашний режим для людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Он уточнил, что ограничения не распространяются на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Если гражданин вакцинирован или переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев, он может не соблюдать домашний режим.