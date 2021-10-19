В Москве введут домашний режим для людей старше 60 лет

В Москве с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года вводится домашний режим для людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

Мэр уточнил, что граждане должны соблюдать режим по месту постоянного жительства или на садовых участках. При этом ограничения не распространяются на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

В публикации также сказано, что работающие граждане могут оформить больничный.

Если гражданин вакцинирован или переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев, он освобождается от необходимости соблюдать домашний режим.

Собянин также обязал перевести на дистанционный режим не менее 30 процентов от общего числа сотрудников на тот же период. Работников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, надо будет перевести на дистанционный режим работы. Исключение составляют лишь те, чье присутствие на рабочем месте необходимо.