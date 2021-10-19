В Москве ввели дистанционку для 30 процентов сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов от общего числа сотрудников в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года. Об этом он написал на своем сайте.

Кроме того, всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями перевели на дистанционный режим работы. Исключение сделали лишь для сотрудников, чье присутствие на работе необходимо.

Требование о переходе на удаленку не распространяется на тех, кто сделал прививку и переболел, а также на сотрудников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и других стратегических сфер.

По словам градоначальника, в первую очередь рекомендовано переводить на удаленку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста, а также тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.

Ранее мэр Москвы заявил, что в столице с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года вводится домашний режим для людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Горожане должны соблюдать режим по месту постоянного жительства или на садовых участках, добавил Собянин.