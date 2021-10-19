В Москве ввели новые санитарные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в столице. Об этом во вторник, 19 октября, он написал в своем блоге.

По решению градоначальника с 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции. Допустимы прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе.

Кроме того, московские работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30 процентов от общего числа сотрудников и тех, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями.

Собянин уточнил, что это требование не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медорганизаций. Исключение также может быть сделано только для тех, чье присутствие на рабочем месте является критически важным, в частности, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и других стратегических отраслей.

По данным на 19 октября в Москве зарегистрировали 73 смерти пациентов с коронавирусом за сутки. Это максимум с 4 августа. Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в столице составил 5700.