Власти Москвы назвали дату первого розыгрыша квартир среди привитых от COVID-19

Первый розыгрыш квартир среди привитых от COVID-19 проведут 27 октября. Такую дату назвали власти Москвы, об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

Власти уточнили, что выиграть одну из десяти однокомнатных квартир смогут москвичи, которые сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса или прошли повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. В первом розыгрыши примут участие жители, которые вакцинировались с 18 по 24 октября.

Розыгрыши будут проходить каждую среду, начиная с 27 октября, в течение пяти недель в прямом эфире телеканала «Москва 24». Информацию о победителях также можно будет найти на портале mos.ru.

Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал розыгрыш десяти квартир среди привитых от коронавируса в пятницу, 15 октября. Градоначальник также пообещал, что привитым москвичам старше 65 лет, если они захотят, будут выплачивать по 10 тысяч рублей вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье».

По всей России с 1 сентября по 1 декабря 2021 года разыгрываются призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19. Всего определят тысячу победителей старше 18 лет, о них можно узнать на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.