Россиянам объяснили порядок вакцинации от коронавируса и гриппа

Профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктор медицинских наук Михаил Костинов в беседе с радио Sputnik объяснил россиянам порядок вакцинации от коронавируса и гриппа.

По его словам, если человек еще не переболел COVID-19 и не сделал прививку, то прежде всего следует позаботиться об иммунной защите от коронавирусной инфекции. «То есть делается две дозы, и через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа», — отметил он.

Тем, кто около шести месяцев назад переболел COVID-19 или вакцинировался от вируса, стоит отдать предпочтение прививке от гриппа, а через месяц привиться от коронавирусной инфекции, сказал специалист.

Костинов добавил, что на сегодняшний день прививки от COVID-19 и от гриппа делают с промежутком в месяц, однако в ближайшее время могут появиться рекомендации по вакцинации в один день. Врач посоветовал людям с серьезными хроническими заболеваниями перед прививкой проконсультироваться с лечащим врачом.

С 1 сентября запущен розыгрыш для привившихся от COVID-19 россиян — его проводит правительство страны. В лотерее разыгрывается тысяча наград по 100 тысяч рублей среди россиян старше 18 лет, которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи.