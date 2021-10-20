Стало известно об обсуждении новых ограничений в Москве в нерабочие дни

Власти Москвы обсудили возможное введение новых ограничений в городе, которые могут вступить в силу при условии роста заболеваемости коронавирусом. Речь идет о закрытии общественных мест в столице в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября. Об этом стало известно изданию Forbes от собственных источников.

Так, собеседник журнала из ресторанного бизнеса, который обычно присутствует на заседаниях в столичной мэрии, рассказал, что подобные данные содержатся в проекте указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники» мэра города Сергея Собянина. Этот документ находится в распоряжении редакции Forbes, однако другой источник из ресторанного бизнеса не смог подтвердить его подлинность.

Согласно проекту указа, если общая заболеваемость коронавирусом в Москве с 21 по 28 октября будет выше, чем с 13 по 20 октября, то на ноябрьские праздники временно остановят работу общественных заведений. Речь идет о пунктах питания, объектах розничной торговли, организациях и ИП, салонах красоты, фитнес-клубах, развлекательных заведениях, детских игровых центрах и других. При этом ограничения не будут распространяться на работу доставок, аптек и продуктовых магазинов, онлайн-торговлю и официальные мероприятия, которые организуют власти города.

Уточняется, что допускать на перечисленные объекты не будут и вакцинированных людей, введение QR-кодов в данном случае не планируется. Для заведений и организаций могут ввести режим выходных дней. Информацию о возможном закрытии парикмахерских изданию подтвердил и владелец одной из сетей московских салонов.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября включительно режим нерабочих дней по всей России. По ее словам, это возможно для субъектов со сложной ситуацией с COVID-19. В Минздраве сообщили, что самая напряженная эпидемиологическая обстановка в настоящее время наблюдается в семи российских регионах, среди которых Удмуртия, Башкирия, Татарстан, а также Оренбургская, Тюменская, Ивановская области и Пермский край.