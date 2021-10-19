Нерабочую неделю предложили ввести по всей России с 30 октября

Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни по всей России

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября включительно режим нерабочих дней по всей России. Об этом она заявила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, ее цитирует ТАСС.

Для части регионов нерабочие дни предлагается ввести с 23 ноября

По словам Голиковой, это возможно для субъектов, в которых сложная ситуация с COVID-19. В Минздраве сообщили, что самая напряженная эпидемиологическая обстановка в настоящее время наблюдается в шести российских регионах, среди которых Удмуртия, Башкирия, Татарстан, а также Оренбургская, Тюменская, Ивановская области и Пермский край.

Вице-премьер подчеркнула, что такие меры уже обсуждались с руководителями отдельных регионов, а также в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

С 30 октября попасть в некоторые места можно будет только с QR-кодами

Это не просто введение нерабочих дней, но и одновременно введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кодов. Татьяна Голикова вице-премьер России

Она предложила после 7 ноября открывать объекты с допуском только по QR-кодам. Вице-премьер уточила, что регионы вправе сами устанавливать перечень объектов, для посещения которых будет необходим электронный документ.

Для вакцинации от COVID-19 россиянам могут дать два выходных

С такой просьбой Голикова обратилась к работодателям. Она уточнила, что это время понадобится россиянам для прохождения вакцинации.

Непривитых россиян старше 60 лет рекомендуется перевести на удаленку

Вице-премьер отметила, что дистанционный режим работы сохранится в течение четырех недель — это время нужно для того, чтобы пожилые граждане, не имеющие медотвод, сделали прививку.

Предложения вице-премьера поддержал Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал предложения Голиковой непростыми, но необходимыми. Он подчеркнул, что нагрузка на систему здравоохранения в стране продолжает увеличиваться.

Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Надо действовать на опережение. (...) Прошу обобщить все предложения и доложить их завтра на совещании у президента Михаил Мишустин премьер-министр

Последний раз нерабочие дни из-за ситуации с COVID-19 объявлял мэр Сергей Собянин

Режим нерабочих дней продлился в Москве с 12 по 20 июня. Впервые в России его предложил ввести президент Владимир Путин. Он выступил с обращением 25 марта и предложил сделать нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля глава государства продлил их до 30 апреля.

Сейчас, по словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся почти 1,22 миллиона человек — в прошлом году рекордный показатель составлял 1,3 миллиона. Министр добавил, что за последнюю неделю рост числа новых случаев COVID-19 составил 12 процентов и для борьбы с пандемией необходимы «не медицинские меры».

33 740 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки по состоянию на 19 октября

Кроме того, за последние сутки зафиксировали рекордное количество смертей пациентов с COVID-19 — умерли 1 015 человек. Впервые с 4 августа в Москве число летальных исходов составило 73. Всего за время пандемии заболели 8 060 752, скончались — 225 325. Суточный показатель выздоровлений составил 23 426, общий — 7 040 481.