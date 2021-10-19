В Кремле отреагировали на предложение Голиковой ввести нерабочие дни в ноябре

Песков: как только Путин примет решение по нерабочим дням, его опубликуют

Президент России Владимир Путин выслушает доклады оперативного штаба и кабмина по ограничительным мерам. Как только он примет решение, его опубликуют. Так на идею вице-премьера Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. Он объяснил это эффективностью в борьбе с распространением COVID-19.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Вместе с тем, по ее словам, для ряда субъектов стоит предусмотреть выходные с 23 октября.