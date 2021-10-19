Бизнес получит поддержку из-за нерабочих дней в ноябре

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к своему первому заместителю Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решения ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, передает ТАСС.

«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса», — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Премьер заявил, что предприятиям необходимо помочь для продолжения их устойчивой работы.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. В некоторых регионах следует предусмотреть нерабочие дни с 23 октября. Также Голикова предложила допускать на некоторые объекты только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию.

За последние сутки в России выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировано 8 060 752 случаев. Также в России установлен новый рекорд суточной смертности от ковида — 1015 человек.