В Минздраве рассказали о самом распространенном осложнении после COVID-19

Минздрав: осложнения на нервную систему после COVID-19 стали самыми распространенными

Изменения со стороны нервной системы стали самым распространенным осложнением после перенесенного COVID-19. Об этом заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» главный внештатный специалист Минздрава Оксана Драпкина.

«Возникают совершенно различные изменения со стороны нервной системы: люди перестают спать, нарушается сон, возникает апатия или склонность к более агрессивному поведению», — пояснила Драпкина.

Она напомнила, что коронавирус относится к системному заболеванию и поражает практически все органы.

У многих пациентов после перенесенного COVID-19 часто наблюдаются изменения кожи, склонность к выпадению волос, нарушения зрения или слуха, добавила главный внештатный специалист Минздрава.

Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологи и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Нина Тикунова заявляла, что у 1,5 процента зараженных коронавирусом пациентов присутствуют симптомы только «желудочного ковида» — диарея, боли и другие проблемы с ЖКТ. Она пояснила, что новосибирские ученые пришли к такому выводу, обследовав более 3,5 тысячи зараженных COVID-19 пациентов.