Психотерапевт рассказала о симптомах депрессии после COVID-19

Психотерапевт Мисевич: COVID-19 негативно влияет на психику и может приводить к депрессии

Врач-психотерапевт Екатерина Мисевич в беседе с радио Sputnik рассказала о симптомах депрессии после COVID-19.

По ее словам, коронавирус оказывает негативное воздействие на психику. В частности, заболевание может приводить к депрессии. Специалист отметила, что осенью вовремя распознать это последствие COVID-19 сложнее, чем в другое время года. Она добавила, что в период сокращения светового дня и дождей симптомы депрессии можно принять за сезонное ухудшение настроения.

Мисевич назвала признаки депрессии, которые указывают на необходимость обратиться за помощью к специалисту. «Это сниженное настроение дольше двух недель, когда больше не радует то, что радовало раньше, и когда нет сил на привычные дела», — сказала она.

Психотерапевт уточнила, что депрессия не всегда начинает развиваться сразу после заражения, она может проявиться и спустя некоторое время после выздоровления. «Любой человек, столкнувшись с коронавирусной инфекцией, пугается, беспокоится и грустит — это нормально. Это естественный защитный механизм, потому что организму нужны силы для борьбы против вируса и для исправления последствий заболевания», — добавила врач.

Мисевич посоветовала в качестве профилактики депрессии во время заражения коронавирусом внимательнее относиться к своим потребностям. «Во время заболевания делайте только то, что хочется. Единственное, что нужно делать "через не хочу", — это принимать лекарства и пищу», — подчеркнула она.

Ранее руководитель центра психотерапии доктора Читловой, кандидат медицинских наук Виктория Читлова заявила, что страх заразиться коронавирусом способен привести к отрицанию болезни. В современной медицине такое явление называется диссоциацией, когда психика человека не позволяет болезненной информации попасть в сознание.