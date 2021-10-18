Москвичи обратились в СКР и прокуратуру из-за тестов на коронавирус в школах

Родители московских школьников обратились в Следственный комитет России (СКР) и прокуратуру из-за тестирования детей на коронавирус. В ведомства поступило более 300 жалоб из школ №962, №57, №548, №2030, «Дмитровский» и «Покровский квартал», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отца одного из учеников.

По словам собеседника издания, москвичи попросили проверить эксперимент по экспресс-тестированию на предмет соответствия законодательству, ссылаясь на пункты 5-7 статьи 2 закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан». В нем говорится, что проведение экспресс-тестов является медицинским вмешательством и может проходить только с согласия граждан.

Авторы жалоб также обратили внимание на то, что в инструкции к тестовой системе от компании «Рапид Био», которую используют в московских школах, написано: «только для профессионального применения». Таким образом, применять тесты могут врачи клинической лабораторной диагностики, врачи общей практики, средний медицинский персонал и фельдшеры. В связи с этим родители считают незаконным недопуск отказавшихся от исследования к занятиям.

В департаменте образования Москвы объяснили, что коронавирусная инфекция относится к заболеваниям, представляющим опасность для окружающих, а «посещение школы необследованным обучающимся ставит под угрозу здоровье всех учеников и работников образовательной организации». При этом массовый экспресс-скрининг в депздраве назвали эффективным способом выявления заболевших.

Представитель Московского международного медкластера Фаина Филина, чьи дети учатся в отобранной для теста школе №962, заявила, что большинство родителей поддерживает введение экспресс-тестирования. «Это позволит не вводить иных жестких мер, в том числе удаленки. Мы к ней, конечно, адаптировались, но для детей лучше учиться в школе», — добавила она.

Первые тесты начали делать учащимся десяти школ Москвы 14 октября. Их будут проводить раз в две недели каждому ребенку с 1 по 11 класс, а также детям из дошкольных групп. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова разъяснила, что положительный результат теста не будет являться основанием для признания школьника заболевшим, а также для введения в классе карантина.