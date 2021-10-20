Врач оценил влияние продленных школьных каникул на заболеваемость коронавирусом

Вирусолог Евгений Тимаков оценил, как продление школьных каникул на две неделе скажется на заболеваемости коронавирусом. По его мнению, эта мера позволит снизить уровень заражений, передает ТАСС.

«Дистанционное обучение и удлинение выходных — это меры рабочие, потому что мы разобщаем источник инфекции с восприимчивым человеком, снижаем нагрузку на транспортные узлы, на социальные объекты», — пояснил врач.

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Тимаков порекомендовал продлить школьные каникулы и дистанционное обучение студентов еще на две недели. Он заключил, что это снизит число социальных контактов, что позволит частично заблокировать распространение инфекции.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом, по ее мнению, для ряда регионов следует предусмотреть выходные с 23 октября. Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение.

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, в 13:00 проведет совещание с кабинетом министров, на котором будет обсуждаться ситуация по мерам против COVID-19 в стране и предложение членов правительства о возможности введения девятидневных выходных.

