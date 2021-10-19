Россиян попросили воздержаться от общения на время длительных выходных

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко попросил граждан воздержаться от дополнительного общения во время длительных выходных. По его мнению, отказ от встреч на праздники поможет сдержать распространение коронавируса. В противном случае, подчеркнул он, ситуация с COVID-19 может вернуться к майским показателям. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом для ряда регионов, считает зампредседателя правительства, следует предусмотреть нерабочие дни с 23 октября. С соответствующей инициативой она намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину.

Я молился Богу, но он меня не услышал

Геннадий Онищенко напомнил, что в прошлый раз, когда речь шла о четырех выходных днях, он пообещал молиться Богу, чтобы в этот период была плохая погода. «Он, кажется, не уразумел, и погода, по прогнозам, будет хорошей. Если так и будет, то мы, конечно же, будем гулять, веселиться, ничего не соблюдать, я имею в виду масочный режим и режим разобщения, и получим то, что получили в мае», — заметил бывший санитарный врач России.

Он подчеркнул, что действующие меры борьбы с коронавирусом никто не отменял. Кроме этого он попросил воздержаться от дополнительного общения.

«Если человек не будет ездить на работу, будет сидеть дома, то это поможет, а если нет, он поедет, допустим, на пикник, в парк или на какое-то мероприятие, тогда ситуация будет грустной. Поэтому всех прошу, чтобы мы помнили, что у нас есть ответственность прежде всего перед самими собой и перед старшим поколением. Конечно, кто еще не привился, у них есть еще целая декада. Привиться надо. Провакцинироваться или ревакцинироваться. Это даст нам возможность воспользоваться этими днями и при этом не заболеть, не заразиться», — порекомендовал Онищенко.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что принятые на этой неделе и в конце предыдущей в ряде регионов России меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволили замедлить темпы прироста заболеваемости, однако нужны новые.

По данным на 19 октября, в России за последние сутки выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 8 060 752. При этом в стране также зафиксирован новый рекорд смертей пациентов с COVID-19 — за минувшие сутки их выявили 1015.