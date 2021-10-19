В Совфеде оценили предложение ввести нерабочие дни в ноябре

Россияне, привитые от коронавируса, в ходе нерабочих дней могут получить послабления, по QR-коду посещать кафе, фитнес-центры и другие публичные места. Так предложение о введении выходных оценил заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый, пишет РИА Новости.

Он отметил, что полный запрет на посещение публичных мест негативно скажется на бизнесе. Поэтому привитые граждане по QR-коду смогут посещать их, подчеркнул Круглый.

По его словам, предложение ввести нерабочие дни говорит о «так называемом локдауне». Если такое решение будет принято, «значит, ситуация уже назрела», уточнил сенатор. Он обратил внимание на то, что россияне «должны использовать эти нерабочие дни для того, чтобы соблюдать карантин, а не для общения с друзьями».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в период с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Вместе с тем, по ее мнению, для ряда субъектов стоит предусмотреть выходные с 23 октября.

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