Россиян попросили воздержаться от поездок и застолий в День народного единства

Длительные праздники ни к чему хорошему не приводят. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя известие об удлинении ноябрьских праздников. Также он помолился за то, чтобы в эти дни была плохая погода, и люди сидели по домам, а не ухудшали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России.

Ранее стало известно, что в ноябре россиян ждут четыре выходных дня подряд в связи с празднованием Дня народного единства. Нерабочие дни удлинятся за счет дополнительного выходного дня. Так как праздничный день 4 ноября выпадает на четверг, нерабочей будет и пятница 5 ноября, а затем идут суббота и воскресенье. Таким образом в ноябре россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

Кроме того, накануне праздника, в среду, 3 ноября, у россиян будет сокращенный рабочий день. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев напомнил, что, согласно Трудовому кодексу, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Молю бога о плохой погоде

По мнению Онищенко, продолжительные выходные вредны для человека. «Длительные праздники ни к чему хорошему не приводят просто потому, что люди не работают. За семь миллионов лет эволюции только благодаря труду человек стал тем, кто он есть сегодня», — пояснил бывший санитарный врач России.

Онищенко уверен, что лучшим стечением обстоятельством для страны станет плохая погода в дни 4, 5, 6 и 7 ноября. Тогда люди останутся дома и не будут распространять коронавирус, полагает он.

«Я буду молить бога, чтобы была плохая погода. Чтобы люди были вынуждены сидеть дома и не ходить по гостям, мероприятиям и городу. Ситуация у нас сегодня такая, что мы прививаться не хотим, не хотим ничего делать ради своего здоровья. А если мы сейчас разрешим людям ходить по гостям, по застольям, гулять, это ни к чему хорошему не приведет», — отметил он.

Также Онищенко выразил надежду, что люди не будут планировать на эти дни поездки. Это также может сказаться на санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, констатировал политик.

«Если люди будут сидеть дома, это нас убережет хоть немного. А если этого не произойдет, то мы добавим заболеваемости. Надеюсь, что никто не ринется ни в какие турне, поездки. Наездились уже, надеюсь», — резюмировал Онищенко.

Ранее правительство России определило выходные россиян в 2022 году. Так, выходные 1 и 2 января, суббота и воскресенье соответственно, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся десять дней. Майские праздники в 2022 году ожидают россиян с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, то есть по четыре дня в каждый временной интервал.