Россияне назвали самое продуктивное время для работы

Россияне назвали зиму самым продуктивным временем года для работы. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, пишет ТАСС.

Самый эффективный день для работы, по мнению респондентов, вторник. При этом для трети сотрудников время года не имеет значения.

Отмечается, что наиболее эффективно работают зимой 22 процента опрошенных. Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15 процентов респондентов. Для 13 процентов продуктивным временем года является лето. Затруднились оценить свою продуктивность в разное время года 35 процентов участников опроса. «Как правило, они не связывают эффективность работы с сезоном», — говорится в аналитике компании.

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Каждый пятый работающий (21 процент) по пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье отметил, что самым продуктивным днем для него является вторник. По средам наиболее эффективны 15 процентов респондентов, а 12 процентов — по понедельникам. Четверг и пятницу продуктивными днями назвали 9 и 8 процентов опрошенных соответственно.

Опрос был проведен с 28 сентября по 4 октября 2021 года среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов России.

Ранее сообщалось, что почти четверть россиян положительно относится к мату на работе, а около 13 процентов признаются, что и сами любят выругаться. Впрочем, около 40 процентов мат не одобряет, а еще около 35 воспринимает его нейтрально.

