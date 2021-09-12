Россиянам предложили принимать на работу инопланетян вместо мигрантов

В случае появления в России трудовых лагерей для гастарбайтеров россиянам придется принимать на работу инопланетян вместо мигрантов. С таким заявлением выступил президент Федерации мигрантов Вадим Коженов, сообщает «Говорит Москва».

Его слова стали ответом на инициативу депутата Алексея Журавлева. Тот указал, что в последние годы районы проживания мигрантов в городах стали слишком криминализированными, предложил наказывать приезжих «показательно жестче», чем российских граждан, и направлять в трудовые лагеря.

«Я думаю, отличный план послать сигнал в космос, вызвать инопланетян, чтобы они прилетели сюда, построили нам вечный двигатель, от которого бы мы питали электрическую систему Российской Федерации, и наступила бы всеобщая любовь и гармония», — сыронизировал Коженов над этой идеей. Он подчеркнул, что к его предложению, равно как и к словам Журавлева не следует относиться всерьез, тем более накануне парламентских выборов.

Ранее Алексей Журавлев выступил с инициативой разработать для мигрантов отдельный уголовный кодекс. Он напомнил, что треть всех насильственных преступлений в России, в том числе изнасилования и грабежи, совершаются трудовыми мигрантами. «В странах Средней Азии за такие деяния можно получить срок вплоть до пожизненного, а где-то и смертную казнь. Логично подобным образом наказывать преступных "гастролеров" и на территории России», — утверждал депутат.