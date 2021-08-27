Россияне отказались работать с родственниками

Большинство россиян отказались работать в подчинении или быть начальником у членов своей семьи, а также работать с родственниками в одной компании. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, передает РБК.

Работать в одной компании с женой или мужем согласились лишь 30 процентов участников опроса. Противники этой идеи считают, что личные отношения между супругами могут мешать работе, а общая работа, в свою очередь, может осложнять личные отношения.

С отцом не хотели бы работать 28 процентов опрошенных, а с матерью — 21 процент. При этом работать с лучшим другом или подругой пожелали 56 процентов участников опроса. Быть подчиненным у лучшего друга или подруги готов 41 процент опрошенных, а взять к себе в подчиненные друга или подругу готовы 46 процентов респондентов.

Ранее опрос показал, что 77 процентов россиян не устраивает их нынешняя работа из-за низкого уровня зарплаты. Довольны своей работой на данный момент меньше четверти россиян (23 процента). Исследование проводили в августе этого года во всех российских регионах. В нем поучаствовали более пяти тысяч человек в возрасте от 18 лет.