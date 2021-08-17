Россияне стали забывать о зарплатах «в конвертах»

За последние 15 лет россияне стали чаще получать «белую» зарплату и стали забывать о деньгах в конвертах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте старше 18 лет.

Социологи заключили, что большинство (86 процентов) работающих россиян получают официальную зарплату. Для сравнения в 2006-м таких было только 71 процент.

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«6 процентов ответили, что получают всю зарплату неофициально, "в конверте" (13 процентов среди сотрудников некоммерческих организаций, 12 процентов среди 18-24-летних, 8 процентов среди граждан в возрасте 60+), а 5 процентов получают часть зарплаты официально, а часть — "в конверте"», — говорится в исследовании.

Отвечая на вопрос, кто ответственен за серые зарплаты в стране, большинство респондентов (32 процента) сказали, что вина в основном лежит на государстве. Каждый четвертый (25 процентов) возложил вину на работодателей, а еще 14 процентов участников опроса — на действующую налоговую систему.

Тенденцию, что за последние годы россияне перехотели получать деньги «в конвертах» ранее проследил сервис по поиску работы SuperJob. Проведенный компанией опрос показал, что работать за так называемую «черную» зарплату согласны больше трети граждан (36 процентов).

Среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет этот показатель выше — 39 процентов. С другой стороны, 35 процентов участников опроса отказались бы работать на таких условиях, причем это напрямую зависит от уровня заработка: чем выше зарплата, тем вероятнее граждане отказываются получать деньги «в конвертах».