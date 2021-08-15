Большинство россиян выразили недовольство работой

Большинство россиян (77 процентов респондентов) не устраивает их нынешняя работа из-за низкого уровня зарплаты, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

Довольны своей работой на данный момент меньше четверти россиян (23 процента). Наиболее часто удовлетворение работой выражали представители сферы производства и промышленности (17 процентов), транспорта и логистики (11 процентов), IT (девять процентов), образования (восемь процентов) и медицины (шесть процентов).

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При этом о недовольстве работой граждане наиболее часто упоминали из-за низкой зарплаты: на этот фактор указали 77 процентов респондентов. Еще 42 процента опрошенных пожаловались на нехватку возможностей карьерного роста. Почти четверти россиян (24 процентам) не нравится режим работы, а каждый пятый гражданин (20 процентов) недолюбливает руководство организации.

Согласно данным опроса, 19 процентов россиян не удовлетворены выполняемыми в ходе работы задачами, 18 процентов —отсутствием свободного времени, 16 процентов — нехваткой обучения, 14 процентов — социальным пакетом, а 13 процентов — геолокацией работы. При этом десять процентов граждан выразили желание обладать добровольным медицинским страхованием (ДМС), а семь процентов хотели бы наладить отношения с коллегами.

Исследование проводили в августе этого года во всех российских регионах. В нем поучаствовали более пяти тысяч человек в возрасте от 18 лет.

Ранее россияне выбрали лучший возраст для ухода с работы. По мнению каждого пятого опрошенного, прекращать трудовую деятельность необходимо в 55 лет.