Более половины россиян согласились отказаться от выходных ради повышения зарплат

Более половины россиян выразили готовность в той или иной степени отказаться от выходных ради повышения зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

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Согласно опросу, 40 процентов жителей России согласились отказаться от одного-трех выходных ради увеличения заработной платы в среднем до 100,2 тысячи рублей. Еще 13 процентов респондентов заявили, что могут отработать четыре-шесть дополнительных дней в месяц за зарплату в 113,7 тысячи, а 7 процентов готовы работать более шести дней выходных за 117,3 тысячи. При этом 12 процентов россиян заявили, что могут и вовсе отказаться от отдыха, если им будут платить 128,7 тысячи в месяц.

Ранее исследование HeadHunter показало, что российские пенсионеры в среднем ожидают зарплату в размере 41,7 тысячи рублей. Доля резюме пенсионеров в общем объеме оказалась всего один процент. Чаще всего эта категория россиян ищет работу в сферах «Домашний персонал», «Наука, образование» и «Безопасность», рассказали в HeadHunter. Самые высокие зарплатные ожидания у пенсионеров Камчатского края (80 тысяч), Сахалинской области (75 тысяч) и Ямало-Ненецкого автономный округ (70 тысяч).