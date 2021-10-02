В России нашли вакансию с самой высокой зарплатой на удаленке

Одну из самых высоких зарплат в России осенью текущего года на удаленке предложили Android-разработчику. Такую вакансию нашли специалисты исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», передает ТАСС.

«Веб-компания в Санкт-Петербурге ищет на удаленку Android-разработчика с зарплатой от 500 тысяч рублей для развития нового направления в области крипто и dating-приложений», — говорится в исследовании. При этом соискатель должен обладать опытом коммерческой разработки от трех лет, чтобы заниматься разработкой мобильного приложения.

Такую же зарплату предлагает компания, которая оказывает услуги по систематизации бизнеса, директору по продажам. Соискатель должен любить цифры и таблицы, CRM, системность, а также обладать современным подходом к управлению. Он должен сформировать эффективную команду продавцов, мотивировать и провести обучение.

23 сентября сообщалось, что эксперты сервиса «СберУслуги» назвали относительно новые, востребованные профессии, которыми можно овладеть и заниматься на фрилансе.