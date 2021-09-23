Названы пять новых востребованных профессий на фрилансе

Эксперты сервиса «СберУслуги» назвали относительно новые, востребованные профессии, которыми можно овладеть и заниматься на фрилансе, пишут «Известия».

Аналитики выбрали пять популярных в IT-среде профессий, для которых не нужно получать специальное образование. Для этих должностей следует обладать знаниями о работе с компьютером на пользовательском уровне.

К таким вакансиям специалисты отнесли профессии, связанные с искусственным интеллектом (ИИ) и созданием сайтов. В частности, в список экспертов вошли специалисты по созданию 3D-моделей, чат-ботов, презентаций, оптимизации сайтов и разметчики данных, обучающие ИИ разговаривать.

Ранее специалисты оценили доходы российских фрилансеров. Отмечается, что большинство из них получает до 30 тысяч рублей в месяц. При этом к услугам таких работников обычно обращаются небольшие компании, стремящиеся снизить издержки.

В начале сентября в России расширили перечень востребованных профессий. В него включили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.

