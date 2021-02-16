Подсчитаны доходы российских фрилансеров

Большая часть фрилансеров в России получает до 30 тысяч рублей дохода в месяц. При этом услугами наемных рабочих пользуются, как правило, небольшие компании, старающиеся снизить издержки. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.

Согласно ее данным, 64 процента российских фрилансеров получают до 30 тысяч рублей в месяц, еще 17 процентов зарабатывают до 60 тысяч, 13 процентов — до 100 тысяч, и лишь 6 процентов получают более 100 тысяч рублей ежемесячно. При этом почти три четверти (73 процента) фрилансеров — люди в возрасте до 35 лет.

Как сообщает PwC, наемных рабочих чаще берут мелкие компании, чтобы снизить издержки и получить доступ к широкой экспертизе. Так, порядка половины наймодателей для фрилансеров — компании с оборотом до 100 миллионов рублей в год, и лишь два процента заказов поступает от крупных бизнес, оборот которых превышает 50 миллиардов рублей.

По подсчетам аналитиков, рынок наемной работы в России к 2025 году составит 102 миллиарда долларов. В настоящее время его разер составляет 41 миллиард. Отмечается, что по объему рынка фриланса России входит в первую десятку стран в мире, а по темпам роста находится на втором месте, уступая лишь США.