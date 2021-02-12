Кремль оценил ситуацию с уровнем жизни в России

В Кремле заявили, что ситуация с уровнем жизни в России остается напряженной. Оценку происходящему дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Песков отреагировал на данные Росстата, которые показали, что доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5 процента. «Безусловно, эта та статистика, которая показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы», — констатировал он. «Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году. Ведется работа», — добавил Песков.

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Ранее в феврале глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что доходы граждан восстановятся в третьем-четвертом кварталах текущего года. Такие надежды он связал с постепенным ослаблением ограничений, которые пришлось ввести из-за пандемии коронавируса. «Возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Оно произойдет в основном в третьем - четвертом кварталах», — сказал он.

Кроме того, по его словам, реальные доходы россиян до 2030 года должны расти темпами не ниже 2,5 процента в год. Министр уверен, что сейчас важно восстановить рынок труда, обеспечить рост производительности труда и рост зарплат.