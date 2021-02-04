Россиянам назвали срок восстановления их доходов

Доходы россиян восстановятся в третьем-четвертом кварталах текущего года. Такой срок назвал глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

Министр указал, что введенный из-за пандемии коронавируса режим ограничений постепенно смягчается. «Возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Оно произойдет в основном в третьем - четвертом кварталах», — сказал он.

Недавнее исследование HeadHunter и «Деньги Вперед» показало, что четверти россиян не хватает зарплаты на основные нужды. Самая высокая доля тех, кому не хватает денег, — среди рабочих (39 процентов), административного персонала (36 процентов), а также среди сотрудников сферы транспорта и логистики (36 процентов).

Кроме того, на фоне прекращения мер поддержки, которые вводились в прошлом году на фоне пандемии коронавируса, в России может обостриться проблема бедности. За девять месяцев прошлого года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 миллиона человек.