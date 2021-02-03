Россия оказалась под угрозой обострения проблемы бедности

На фоне прекращения мер поддержки, которые вводились в прошлом году на фоне пандемии коронавируса, в России может обостриться проблема бедности. Об этом предупредила директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина, ее слова приводит ТАСС.

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Самарина напомнила, что с 2021 года меры поддержки, особенно в отношении безработных граждан, прекращаются. «Меры которые были приняты, огромный комплекс, широкий комплекс мер, направленных на поддержку тех, чье материальное положение могло потенциально ухудшиться и ухудшилось, вот этот комплекс мер не позволил нам даже стабилизировать уровень бедности», — констатировала она. Еще Самарина добавила, что за девять месяцев прошлого года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 миллиона человек.

В конце января 2021-го Росстат объявил о сокращении числа бедных россиян. По данным ведомства, в третьем квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума (11,6 тысячи рублей) располагали 18,8 миллиона человек, или 12,8 процента населения страны.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду. В марте того же года Путин отмечал, что с начала века доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов. По его словам, уровень бедности в России за тот же срок упал более чем в два раза.