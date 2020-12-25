Объяснена неспособность бедных разбогатеть в России

Бедные россияне не способны разбогатеть по причине ограниченного доступа к государственным ресурсам и отсутствия равного доступа ко многим благам. Об этом заявил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт добавил, что крупный бизнес страдает из-за низкого спроса. «Когда вокруг бедность, вы не найдете, кому продать новый товар или услугу», — объяснил Буклемишев.

Он считает, что экономический рост должен начаться с крупных и средних предприятий. Эксперт отметил, что в стране нет целостной стратегии экономического развития, а официальной статистике не всегда можно доверять.

Ранее стало известно, что в России треть расходов на борьбу с бедностью ушла не по адресу. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты России и эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР).

Согласно плану правительства, к 2030 году доля бедных в России снизится с 13 процентов до 6,5 процента. В ходе последней пресс-конференции президент страны Владимир Путин назвал эту цель амбициозной, но реальной.