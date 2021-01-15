Кудрин объявил о начале третьей волны коронавируса

С приходом 2021 года в мире началась третья волна пандемии коронавируса, которая вскоре может прийти и в Россию. Об этом объявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума, сообщает РИА Новости.

«То, что мы видим в европейских странах — оно, как правило, позже приходит и к нам. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии», — пояснил руководитель Счетной палаты.

По его словам, новая волна, предположительно, станет не слабее предыдущей, а нынешний год, «видимо, не будет намного легче». «Расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет. Это будет сложный год», — сказал Кудрин.

Он отметил, что российскому правительству придется запускать новые методы по поддержке страны, и это будет дорого. Например, уже сейчас власти решили продлить введенные в прошлом году антикризисные меры. При этом необходимо продолжать решать давние проблемы, такие как бедность. Экономист подчеркнул, что России нужны структурные реформы, и «от них никак не уйти».

Кудрин также говорил, что в 2021 году российская экономика столкнется со сложностями, и властям предстоит предпринять «какие-то новые шаги», чтобы не допустить серьезного падения экономики. Уже предпринятые правительством шаги он назвал «минимально необходимыми» в сложившейся ситуации.