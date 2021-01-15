Кудрин предупредил о сложностях 2021 года

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин в рамках брифинга на Гайдаровском форуме предупредил о сложностях, с которыми российская экономика столкнется в 2021 году. Его слова передает ТАСС.

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«2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах — оно, как правило, потом позже приходит и к нам. Это третья волна», — отметил Кудрин.

По его словам, благоприятного режима в 2021 году не будет. Также глава Счетной палаты сослался на несбывшиеся прогнозы аналитиков о начале экономического роста, который мог начаться в конце прошлого года, однако этого не произошло.

Российским властям в 2021 году предстоит предпринять «какие-то новые шаги», чтобы избежать существенного падения экономики, полагает Кудрин. При этом уже предпринятые правительством шаги он оценил позитивно и назвал «минимально необходимыми» в подобной ситуации.