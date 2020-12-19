Глава Счетной палаты России вылечился от COVID-19

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин вылечился от COVID-19. В своем Twitter-аккаунте он сообщил о полученном накануне втором отрицательном тесте на коронавирус.

Кудрин добавил, что пока продолжает работать дистанционно. Он поблагодарил всех за пожелания здоровья и призвал беречься.

О своем заражении коронавирусом Алексей Кудрин сообщил 2 декабря. По его словам, болезнь проходила сносно. Глава Счетной палаты самоизолировался и начал лечение.

В конце ноября Кудрин оценил влияние коронавируса на безработицу в стране, отметив, что вторая волна пандемии может ускорить ее рост. Он указал на то, что ранее прогнозировал в 2020 году безработицу в 8-10 процентов, однако благодаря действиям государства этого удалось избежать.