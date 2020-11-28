Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин оценил влияние коронавируса на безработицу в стране, отметив, что вторая волна пандемии может ускорить ее рост. Его слова в субботу, 28 ноября, передает РИА Новости.

Кудрин указал на то, что ранее прогнозировал в 2020 году безработицу около 8-10 процентов, однако благодаря действиям государства этого удалось избежать. На сегодняшний день безработица чуть ниже 7 процентов.

«К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне», — сказал глава Счетной палаты.

По словам Кудрина, в настоящий момент уровень безработицы существенно выше, чем во времена до пандемии коронавируса. При этом он заверил, что проблема оказалась не такой острой, как ожидалось.

Ранее 28 ноября Кудрин спрогнозировал, что спад экономики страны в 2020 году может составить до 4,5 процента. Также он рассказал о снижении уровня жизни в стране в течение последних лет. По его словам, на этот показатель будет негативно влиять в дальнейшем ситуация с коронавирусом. Глава Счетной палаты предрек увеличение числа бедных россиян в ближайшие годы.