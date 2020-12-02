Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Зацепило и меня: положительный тест на ковид», — написал Кудрин. По его словам, болезнь проходит сносно. Глава Счетной палаты самоизолировался и начал лечение.

В конце ноября Кудрин оценил влияние коронавируса на безработицу в стране, отметив, что вторая волна пандемии может ускорить ее рост. Он указал на то, что ранее прогнозировал в 2020 году безработицу в 8-10 процентов, однако благодаря действиям государства этого удалось избежать.

В мае этого года коронавирусом заразился российский премьер-министр Михаил Мишустин. По истечении примерно трех недель он выздоровел и выписался из больницы, вернувшись к исполнению своих обязанностей.