Четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды

Треть россиян (36 процентов) заявили, что им хватает зарплаты на основные нужды, более трети — что хватает, но с трудом (39 процентов). Четверть россиян отметили, что их доход не покрывает даже основные нужды. Такие данные содержатся в исследовании HeadHunter и «Деньги Вперед». Об этом пишет РИА Новости.

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Самая высока доля тех, кому не хватает зарплаты, — среди рабочих (39 процентов), административного персонала (36 процентов), а также среди сотрудников сферы транспорта и логистики (36 процентов). Среди регионов это Свердловская область (36 процентов) и Ростовская область (35 процентов).

Около половины респондентов (46 процентов) сказали, что им не достает более 20 тысяч рублей на основные нужны, четверть — от 15 до 20 тысяч, пятая часть (19 процентов) — от 10 до 15 тысяч рублей. Самыми большими статьями расходов россияне назвали траты на питание (62 процента), аренду жилья и выплату ипотеки (35 процентов), коммунальные расходы (27 процентов) и выплату кредитов (20 процентов).

На аренду или ипотеку у половины респондентов (51 процент) уходит от 25 до 50 процентов зарплаты. Респонденты, которым не хватает денег на основные нужды, отказываются от покупки одежды и обуви, путешествий, интересного досуга и платной медицины.

Ранее стала известна средняя зарплата на российских предприятиях малого и среднего бизнеса. Она составляет около 45 тысяч рублей.