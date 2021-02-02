Названа средняя зарплата в небольших российских компаниях

Названа средняя зарплата на российских предприятиях малого и среднего бизнеса. Она составляет около 45 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и инвестиционной платформы «Поток».

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря «Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор

Зарплата в небольших компаниях малого бизнеса в течение прошлого года менялась незначительно. С февраля по ноябрь она была в диапазоне от 44 до 45,7 тысяч рублей (или 38,3-40,6 тысяч с учетом НДФЛ). По сравнению с январем-ноябрем 2019 года показатель вырос на четыре процента.

Расходы предпринимателей на фонд оплаты труда (ФОТ) за 11 месяцев увеличились на 2,4 процента в годовом выражении, драйвером стала сфера IT (прирост составил 18 процентов).

Ранее россияне назвали нужную для счастья сумму — 166 тысяч рублей в месяц. При этом мужчинам необходимо на 28 процентов больше, чем женщинам: 187 тысяч рублей против 146 тысяч. Среди регионов лидерство удерживает Москва, жителям которой для счастья необходимо 220 тысяч рублей в месяц. В первую тройку также входят Владивосток (200 тысяч рублей) и Ростов-на-Дону (190 тысяч рублей).

При этом большинство россиян (83 процента) оказались недовольны своей нынешней зарплатой, и только 17 процентов опрошенных признали, что в нынешней оплате труда их все устраивает.