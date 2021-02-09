Россиянам пообещали рост доходов

Реальные доходы россиян до 2030 года должны расти темпами не ниже 2,5 процента в год, пообещал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его заявление публикует «Интерфакс».

«По нашей оценке, без дополнительных мер темпы экономического роста на горизонте до 2030 года составили бы в среднем 2 процента в год. Перед нами стоит задача выйти на 3 процента роста и выше», — прокомментировал министр. По словам Решетникова, в настоящее время важно восстановить рынок труда, обеспечить рост производительности труда и рост зарплат.

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Ранее Решетников говорил, что доходы россиян восстановятся в третьем-четвертом кварталах 2021-го. «Возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году», — отмечал он, указывая, что введенный из-за пандемии режим ограничений начал постепенно смягчаться. При этом, четверти россиян сейчас не хватает зарплаты на основные нужды.

Как сообщал Bloomberg, в целом российская экономика пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии. Причина заключается в решении правительства России не вводить локдаун в стране во второй половине года. Отмечается, что в 2020-м валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1 процента. Это значительно меньше, чем ожидали экономисты.