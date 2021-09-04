В России расширили перечень востребованных профессий

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, которые будут способствовать ускоренному развитию и модернизации экономики страны. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно постановлению, в обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.

Среди конкретных специальностей, добавленных в перечень, представлены Лечебное дело, «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Агрономия», а среди профессий, к примеру, числятся «Графический дизайнер» и «Лепщик-модельщик архитектурных деталей».

В документе отмечается, что учащиеся по данным направлениям студенты могут рассчитывать на стипендии Правительства России. Данные выплаты ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения.

В последний раз документ о профессиях и специальностях среднего профессионального образования для реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики России был принят в 2014 году. Тогда в перечень вошли информационные технологии, машиностроение и ядерные технологии.