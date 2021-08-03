Минтруд сократил перечень запрещенных для женщин профессий

Минтруд России сократил перечень запрещенных для женщин профессий, пересмотрев список производств, работ и должностей с ограниченным применением женского труда. Приказ главы ведомства Антона Котякова уже зарегистрировал Минюст, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что ранее в списке запрещенных для женщин профессий насчитывалось около 400 позиций, а теперь он уменьшен до 100 должностей. С 1 января 2022 года перечень скорректируют повторно, подчеркивается в утвержденном приказе.

Кроме того, теперь, чтобы подтвердить безопасность условий труда, не понадобится заключение государственной экспертизы условий труда. Достаточно предоставить только итоги специальной оценки условий труда (СОУТ), кроме определенных категорий профессий, указанных в списке.

«Ранее сфера металлообработки была для женщин под полным запретом. Теперь женщинам нельзя работать только по таким позициям, как котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом», — объяснила адвокат Софья Рубасская.

Теперь женщины смогут работать авиационными механиками, техниками по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию. Из перечня запрещенных профессий также исключили инженера, специализирующегося на техническом обслуживанием самолетов или вертолетов.

При этом женщинам запрещено работать слесарями по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад, а также специалистами в сфере ремонта нефтепромыслового оборудования.

Ранее сообщалось, что в России сократят список запрещенных для женщин профессий. На фоне этого депутат Госдумы Оксана Пушкина предложила принять «кардинальное решение» и вовсе отказаться от этого перечня.