В России сократят список запрещенных для женщин профессий

Минтруд России планирует сократить список запрещенных для женщин профессий. Ведомство подготовило проект приказа, который разрешает женщинам работать авиамеханиками и инженерами, обслуживая самолеты и вертолеты, пишет ТАСС.

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Ранее с такой инициативой выступила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она считает, что несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности.

На фоне этого депутат Госдумы Оксана Пушкина предлагает принять «кардинальное решение» и отказаться от списка запрещенных профессий для женщин. Она считает его анахронизмом, ущемляющим права при выборе профессии, пишет РИА Новости.

С 1 января этого года вступил в силу приказ Минтруда об утверждении сокращенного списка профессий, на которых ограничивается применение труда женщин. Россиянкам официально разрешили сотни «мужских» профессий.

Наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте. Также они хотят трудиться в гражданской авиации и сельском хозяйстве. Приказ снял ограничения в том числе на такие профессии и виды работ, как член палубной команды судна. Помимо этого, женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.

Официальный список профессий, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года. Предпоследняя версия перечня из 456 профессий была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавала документ ущемляющим права женщин.