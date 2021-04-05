Путин подписал закон о просветительской деятельности в России

Президент Владимир Путин подписал закон о просвещении в России, который определяет сам термин и требования к осуществлению этой деятельности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Просветительской признается деятельность, направленная на распространение знаний и навыков и осуществляемая вне образовательных программ. Заниматься ей смогут как чиновники, так и граждане при соблюдении определенных правил. Просвещение запрещено использовать для дискриминации и разжигания розни, в том числе через недостоверные сведения об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях разных народов.

Международное сотрудничество образовательных организаций будут координировать федеральные ведомства. Образовательные учреждения могут заключать договор с иностранными организациями и гражданами только после разрешения Минпросвещения или Минобрнауки.

Российские власти считают, что таким образом россияне будут ограждены от «антироссийской пропаганды».

Федеральный закон вступит в силу 1 июня 2021 года.