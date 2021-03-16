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Госдума приняла закон о просветительской деятельности в России

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Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Госдума приняла закон, регулирующий просветительскую деятельность в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 16 марта.

По мнению авторов инициативы, закон поможет оградить россиян от «антироссийской пропаганды», которую осуществляют под видом просветительской деятельности. В пояснительной записке утверждается, что некоторые пропагандистские мероприятия, направленные, к примеру, на подрыв конституционного строя, поддерживаются из-за рубежа.

Согласно документу, под просветительской понимается деятельность, осуществляемая вне рамок образовательных программ, и направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок в целях интеллектуального или профессионального развития человека.

Закон наделяет Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты. В частности, для подписания международного договора в сфере образования потребуется теперь заключение одного из министерств.

Закон вступит в силу с 1 июня 2021 года.

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