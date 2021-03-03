Путин призвал полицейских жестко пресекать пропаганду национализма

Президент России Владимир Путин призвал полицию жестко пресекать пропаганду национализма, религиозной вражды и насилия. Об этом он заявил, выступая на коллегии МВД, передает ТАСС.

Глава государства указал на необходимость обратить серьезное внимание на борьбу с экстремизмом.

«Привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», — почеркнул Путин.

По его оценке, в 2020 году правоохранительные органы действовали грамотно, четко и без сбоев в сложных условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции.