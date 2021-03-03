Путин призвал МВД беспощадно бороться с пьянством за рулем

Президент России Владимир Путин на коллегии МВД призвал сотрудников правоохранительных органов к беспощадной борьбе с пьянством за рулем. Его цитирует РИА Новости.

«Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», — сказал глава государства.

Также он заявил, что россияне ждут большей эффективности от всех уровней власти, в том числе от силовиков.

В ноябре 2020 года МВД обеспокоилось проблемой возвращения прав тем, кто был пойман за рулем в пьяном виде. Ведомство выступило за то, чтобы устранить пробел в законодательстве, благодаря которому правонарушители могут, в теории, вернуть себе водительские права.