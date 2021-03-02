Кремль обратился к Илону Маску и не получил ответа

Кремль обращался к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску за разъяснениями по поводу его поста с предложением к президенту России Владимиру Путину пообщаться в социальной сети Clubhouse, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 2 марта.

По словам Пескова, разъяснений не последовало, поэтому тему с общением в Clubhouse Кремль считает исчерпанной. «Мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Мы не получили никакого ответа», — сказал он.

Песков предположил, что произошло недоразумение.

14 февраля Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост о приложении для голосового общения и онлайн-конференций, и упомянул англоязычный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E. «Было бы большой честью поговорить с вами», — добавил он на русском языке.

Вскоре после этого пресс-секретарь российского лидера назвал приглашение интересным. Он подчеркнул, что сначала необходимо обсудить его в деталях, напомнив, что Путин не ведет социальные сети.