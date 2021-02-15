Кремль оценил приглашение Путину от Маска на разговор

В Кремле сочли интересным приглашение президенту России Владимиру Путину от основателя SpaceX и Tesla Илона Маска на разговор в соцсети, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его оценку приводит РИА Новости в понедельник, 15 февраля.

«Мы сначала хотим разобраться. Путин не использует социальные сети, он их не ведет. В целом это интересное предложение, но нам нужно понять, что предлагается», — сказал он.

14 февраля Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост о приложении для голосового общения и онлайн-конференций, и упомянул англоязычный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E. «Было бы большой честью поговорить с вами», — добавил он на русском языке.

Бизнесмен не впервые пишет в соцсетях на русском языке. В январе он оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику. По словам предпринимателя, Королев «был великолепен».