Брат Илона Маска избавился от акций Tesla на миллионы долларов

Младший брат главы Tesla Илона Маска – Кимбал Маск – продал свою часть акций компании на 25,6 миллиона долларов. Документ размещен на сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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Кимбал Маск 9 февраля избавился от 30 тысяч ценных бумаг Tesla по средней цене 852,12 доллара за штуку. После сделки у него осталось 599,740 акций, общей стоимостью около 483 миллионов долларов.

Ранее китайские регуляторы вызвали представителей Tesla на разговор по поводу качества и безопасности автомобилей компании. Власти провели переговоры с руководителями подразделений автогиганта в Пекине и Шанхае после жалоб клиентов на проблемы с машинам. Например, на сбои при управлении электромобилем, а также на возгорание батареи.

Компания согласилась с требованиями и признала ряд недостатков в своих бизнес-процессах. В начале февраля Маск признал правоту одного из самых строгих критиков электромобилей его компании, технического консультанта Сэнди Манро. Миллиардер отметил, что в целом претензии к качеству были адекватными.