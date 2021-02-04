Илон Маск признал низкое качество машин Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск неожиданно признал правоту одного из самых строгих критиков электромобилей его компании, технического консультанта Сэнди Манро. В интервью на подкасте эксперта бизнесмен отметил, что в целом претензии были адекватными, сообщает CNN.

Манро занимается тем, что разбирает и восстанавливает автомобили, чтобы оценить их качество. В начале 2018 года он провел такой опыт с Model 3 и поразился низкому качеству. По его словам, такие же недостатки были в 1990-х годах у Kia.

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«Я не могу представить, как они начали это продавать», — говорил тогда Манро. В числе прочего эксперт отмечал неравномерные зазоры между панелями и плохую окраску.

Как правило, Маск резко реагирует на критику, но в этот раз он даже добавил, что в первых бюджетных Tesla были проблемы с комфортом. «Ранние Model 3 имели худшие сиденья из всех машин, в которых я когда-либо сидел», — признался глава компании.

Вероятно, к откровенности его подтолкнули другие слова Манро. Эксперт отметил, что недавно купил еще одну Model 3, у которой были недочеты, а затем проверил на те же недостатки автомобиль, купленный через месяц, и тот оказался идеальным.

Маск отметил, что автомобили Tesla лучше покупать либо в самом начале, либо когда уже производство запущено на полную мощность. А в период организации производства, уверен он, выпускать качественные машины проблематично.

Ранее сообщалось, что Tesla впервые с момента ее основания зафиксировала прибыль по итогам целого года. В 2020-м компания заработала 721 миллион долларов с выручкой более 31,5 миллиарда долларов.