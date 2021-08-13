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Россияне перечислили самые сложные профессии

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Фото: Regis Duvignau / Reuters
Профессии врача, космонавта и шахтера оказались самыми сложными для россиян

Жители России назвали самые сложные профессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Согласно результатам опроса, более половины жителей России посчитали работу врачей наиболее трудной. В то время около трети указали на сложность работы космонавта (34 процента) и шахтера (32 процента). Помимо этого, россияне назвали трудными профессии пожарных (26 процентов), пилотов — 24 процента, а также учителей — 23 процента.

Среди факторов, определяющих уровень сложности профессии, опрошенные перечислили высокий уровень ответственности, наличие опасности для жизни и здоровья, эмоциональный накал на работе и высокие требования к квалификации. Также россияне отметили, что тяжелые условия труда усложняют работу.

Ранее сервис «Зарплата.ру» определил самые невостребованные среди россиян профессии. По итогам изучения 500 тысяч вакансий в тройку лидеров вошли врач-трансфузиолог (0,29 процента просмотров позиции заканчиваются откликом или звонком соискателя), котломойщик (0,2 процента) и перегонщик автомобилей каршеринга (1 процент).

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